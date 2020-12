Ablehnung des Antrags stößt auf Unverständnis

Walldürn.Die Fraktion der DCB im Walldürner Gemeinderat traf sich online zu einer Nachbesprechung der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei stieß insbesondere die wiederholte Ablehnung ihres Familienförderungsantrages durch die beiden politischen Parteien CDU und SPD auf Unverständnis. Die DCB werte das als Sieg durch Gefolgschaft aufgrund Parteiräson. Gemeinsames Miteinander zum Wohle unserer Stadt und seiner Einwohner stelle sich für die DCB-Fraktion anders dar. Man debattierte noch einmal über den Antrag, dessen Begründung und den Verfahrensablauf.

Man hatte beantragt Familien mit Kindern durch einen finanziellen Zuschuss bei der Schaffung beziehungsweise dem Erwerb von eigengenutztem Wohnraum zu unterstützen. Bereits durch den entsprechend ausgestalteten Verwaltungsvorschlag zu diesem Antrag für den Finanzausschuss war erkennbar, dass dem Antrag der DCB keine großen Chancen eingeräumt werden sollten, so der Tenor. Deshalb legte man einen konkreten Vorschlag zur Umsetzung vor. Der Vorschlag sah die Gewährung eines Zuschusses von 1000 Euro pro Kind zum Zeitpunkt des notariellen Kaufvertrages für ein Grundstück oder Haus jeweils zur Selbstnutzung vor. Der Begünstigungszeitraum hätte unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit gegebenenfalls auch auf zwei Jahre ausgedehnt werden können. Aber selbst eine probeweise Einführung wurde abgelehnt.

In der Erörterung versuchte Stadtrat Jürgen Schmeiser im Auftrag der DCB-Fraktion die Ratsmitglieder für den Antrag zu gewinnen. Er wies insbesondere auf das relativ einfache Verwaltungsverfahren sowie den klar begrenzten finanziellen Betrag hin. Dabei stehe die direkte Förderung der finanziell belasteten Familie im Fokus, die auch wieder direkt entlastet werden müsse. 1000 Euro Fördermittel pro Kind stellen in den Augen der DCB keineswegs Peanuts dar. Die unermüdliche und fleißige Eigenleistung bei der Schaffung eigenen Wohnraums sprechen für die Notwendigkeit eine andere Sprache. Die finanziellen Auswirkung wurde durch eine Beispielrechnung dargestellt. Diese zeige, dass die Förderung eigentlich genau von den Familien selbst finanziert wird, die sie wieder zurückbekommen sollen. Die Rechnung sehe dabei folgendermaßen aus:

Rechnung aufgemacht

Beim Grundstücks- oder Gebäudeerwerb sind fünf Prozent Grunderwerbsteuer fällig. Ungefähr 40 Prozent dieses Betrages erhält die Gemeinde. Kauft ein Interessent beispielsweise einen Bauplatz im Areal Leinenkugel mit einer Durchschnittsgröße von 817 Quadratmetern zu je 110 Euro seien das rund 90 000 Euro, davon fünf Prozent ergeben 4500 Euro. Die Stadt erhält davon rund 1800 Euro. Bei einer Ein-Kind-Familie betrüge der Zuschuss 1000 Euro. Der Stadt verblieben die restlichen 800 Euro. Erst wenn die Familie zwei Kinder hätte, gäbe es 2000 Euro Zuschuss und die Stadt würde 100 Euro pro Kind zuschießen. In den Augen der DCB-Fraktion ein insgesamt vertretbares Ergebnis.

Auch der Gesamtumfang der Förderung für alle Berechtigten im Stadtgebiet dürfte den Schätzungen zufolge in naher Zukunft überschaubar sein, da nur noch kleinere Baugebiete vorhanden sind oder entstehen. Bei 16 Bauplätzen im Areal Leinenkugel und Zuschätzung von neun weiteren in den Ortsteilen einschließlich Gebäudeerwerb aus Altbestand errechnen sich 25 mögliche Erwerber. Unterstellt man, dass nicht alle Kinder haben, könne man vielleicht von 15 bezugsberechtigten Kindern ausgehen. Der sich daraus ergebende finanzielle Rahmen von 15 000 Euro, den die Familien wie bereits erläutert selbst erbracht haben, sei sicher überschaubar und guten Gewissens vertretbar. Solch positive Familienförderung sei in umliegenden Gemeinden bereits erfolgreich am Markt.

Die DCB-Fraktion bedauerte, dass es nicht gelang andere Gemeinderatsmitglieder, unabhängig von ihrer Partei- und Fraktionszugehörigkeit, von der Sinnhaftigkeit des Antrags zu überzeugen. Trotzdem respektieren die DCB-Mitglieder, wenn auch mit Bedauern, die demokratische Mehrheitsentscheidung. Genauso selbstverständlich werden sich die Gemeinderäte der DCB aber auch weiter nur am Wohl der Familien und aller Bürger der Stadt orientieren.

