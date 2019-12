Abgeordnete standen Rede und Antwort

Walldürn.Die Klasse 9 der Auerberg WRS besuchte zusammen mit Respekt-Coach Fabian Fürst und ihrem Klassenlehrer Jörg Singer den Landtag von Baden-Württemberg in Stuttgart.

Zunächst erhielten die Schüler einige geschichtliche Informationen über Stuttgart sowie über das Alte und Neue Schloss. Beim Gang durch die Markthalle konnten zahlreich exotische Früchte, Schinken, Salami und weitere kulinarische Köstlichkeiten bestaunt und erworben werden.

Nach der Begrüßung durch den Besucherservice und einen kurzen Blick auf den aktuellen Ministerpräsidenten ging es direkt in den Plenarsaal. In Fraktionen aufgeteilt wurde in einem kleinen Rollenspiel ein „neuer Ministerpräsident“ gewählt. Die Schüler nahmen hierfür die Rollen der Abgeordneten, des Landtagspräsidenten, der Schriftführer und der Fraktionsvorsitzenden ein. Anschließend stand der Minister für „Ländlichen Raum und Verbraucherschutz“ MdL Peter Hauk und MdL Georg Nelius (SPD) den Schülern eine Stunde lang Rede und Antwort. Die Fragen zu aktuellen Themen wie Fridays-for-Future-Demos, Elektroautos, Schulsysteme, Greta Thunberg, aber auch private Fragen nach Freizeit, Gehalt und Werdegang wurden von beiden ausführlich und genau beantwortet.

Abschluss des Ausfluges war der gemeinsame Besuch des Stuttgarter Weihnachtsmarktes. Politik und Politiker einmal aus nächster Nähe zu erleben, war für alle Schüler eine schöne Erfahrung und bleibt sicher stärker in Erinnerung als so manche Politikstunde in der Schule.

