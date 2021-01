Abgabe nur an Einwohner

Miltenberg.Die Stadt Miltenberg führt für ihre Mitbürger von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Januar, jeweils zwischen 10 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz Zwillingsbogen eine Sonderverkaufsaktion FFP2-Masken durch (die FN berichteten). Die Sonderabgabe richtet sich ausschließlich an die Einwohner der Stadt Miltenberg und den Miltenberger Stadtteilen.

Eine Abgabe an auswärtige Bürger ist für die Stadt Miltenberg aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Die Ausgabe ist pro Fahrzeug auf zwei Kartons mit je 20 FFP2-Masken beschränkt. Es ist nur Barzahlung möglich. Eine Abgabe an Fußgänger oder Radfahrer ist aus infektionsschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, so die Stadt in einer Mitteilung. pm

