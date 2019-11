Abfallvermeidung steht im Blickpunkt

Miltenberg.Seit vielen Jahren findet jeweils im November die „Europäische Woche der Abfallvermei-dung“ statt. Auch der Landkreis Miltenberg beteiligt sich an dieser Aktionswoche, die sich an alle Bürger der Europäischen Union wendet. So ist im Foyer des Landratsamts in Miltenberg von Montag, 18. November, bis einschließlich Freitag, 29. November, eine Ausstellung unter dem Motto „Abfallvermeidung konkret - Beispiele aus der Praxis“ zu sehen. Offiziell eröffnet wird sie am Dienstag, 19. November, um 10 Uhr.

Schulen sind im Boot

In der Ausstellung steht unter anderem die Umweltbildung im Fokus, dazu gibt es positive Beispiele aus dem Landkreis Miltenberg zur Vermeidung von Abfällen zu sehen. Mehrere Schulen und Organisationen, die im Landkreis Miltenberg einen aktiven Beitrag zur Abfallvermeidung leisten, beteiligen sich an der Ausstellung und stellen ihre Projekte vor.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.11.2019