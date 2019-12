Abendmusik im Advent

Walldürn.Im Rahmen der meditativen Abendmusik-Reihe in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut findet am Samstag, 7. Dezember, nach der Vorabendmesse um 19.30 Uhr, zum Abschluss in diesem Jahr, eine halbstündige Adventsmusik für Orgel und Querflöte statt.

Christopher Henk ist seit 2018 als Kirchenmusiker an der Wallfahrtsbasilika St. Georg tätig. Zusammen mit seiner Schwester Magdalena Henk an der Querflöte werden an diesem Abend adventliche Stücke erklingen. Darüber hinaus wird Christopher Henk an der Dauphin-Orgel mit ihren vierzig klingenden Registern auf drei Manualen und Pedalwerk eine Improvisation mit bekannten Melodien zu Gehör bringen.

Die Kirchenmusik ist ein wichtiger Bestandteil im Ablauf eines Kirchenjahres und soll in der Wallfahrtsstadt weiter ausgebaut und gestärkt werden. Der Eintritt ist frei. Spenden fließen in die Renovierung der Orgel. Weitere Informationen rund um die Kirchen- und Chormusik der Kirchengemeinde St. Georg Walldürn erteilt der Kirchenmusiker Christopher Henk, Telefon 06281/5592599, oder per Mail kirchenmusik@st-georg-wallduern.de. (ac)

