Abendandacht wird übertragen

Walldürn.Nach der Abendmesse findet am Freitag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr die gestaltete eucharistische Abendandacht „Stay&Pray – bleiben und beten“ in der Wallfahrtsbasilika Blut statt. Diese wird diesmal live auf Radio Horeb übertragen. Als Thema für diesen Abend hat sich das Vorbereitungsteam das Leitwort vom Weltjugendtag 2005 gewählt: „Wir sind gekommen um ihn anzubeten!“. Dies wird auch in den Liedern, Schriftlesungen und Meditationstexten aufgegriffen und zum Ausdruck kommen.

Begrenzte Anzahl

Aufgrund der Corona-Situation kann auch weiterhin nur eine begrenzte Anzahl von Gläubigen diese eucharistische Abendandacht besuchen. Der Einlass erfolgt ausschließlich durch das Hauptportal. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Betreten, Verlassen und während des Gottesdienstes zu tragen. Die Zuweisung auf die noch freien Plätze erfolgt über den Ordnungsdienst. Nicht alle können möglicherweise einen Platz bekommen. Das Lobpreisteam von Stay&Pray“ wird die Anbetungsstunde mit modernen Liedern musikalisch umrahmen. Der Innenraum der Wallfahrtsbasilika wird in einem besonderen Licht erstrahlen und der Anbetungsstunde einen würdigen Rahmen verleihen. Auch ein Team von Radio Horeb wird mit Informationen vor Ort sein. Pater Josef Bregula OFM Conv. wird zusammen mit Diakon Friedhelm Bundschuh die Abendandacht leiten. ac

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020