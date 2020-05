61-Jähriger schwer verletzt

Kleinheubach.Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Straße „Im Steiner“ in Kleinheubach sind zwei Bauarbeiter verletzt worden. Die beiden Männer waren damit beschäftigt, eine Wasserleitung freizulegen.

Druckwelle

Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich gegen 11.30 Uhr nach Angaben der Polizei ein Bauteil an der Wasserleitung. Es entstand eine Druckwelle, wodurch eine größere Menge Staub aufgewirbelt wurde. Die Staubwolke traf sowohl den 32-jährigen Baggerfahrer, als auch seinen 61 Jahre alten Kollegen, der mit einer Schaufel in der Grube arbeitete. Der 61-Jährige musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf schwere Augenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Baggerfahrer kam laut Angaben der Polizei mit leichteren Verletzungen davon.

