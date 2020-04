Als „Dienst am Nächsten“ hat die Firma Baran ihre eigentliche Produktion auf Mund-Nasen-Masken umgestellt. Diese schützen vor allem die Kontaktpersonen der Träger.

Walldürn. Als Adresse für hochwertige Garderobe nach Maß und geschmackvolle Accessoires ist die Walldürner Firma Baran Maßkonfektion seit Jahren ein Begriff auch über die Region hinaus. Aus aktuellem Anlass stellte das Unternehmen seine Produktion jedoch um: Im Zweischichtbetrieb werden zur Zeit von bis zu 13 Mitarbeitern 5000 Mund-Nasen-Masken pro Tag gefertigt – im Einschichtbetrieb waren es bereits rund 2000 gewesen.

Kein medizinisches Produkt

Wie Geschäftsführer Serif Simsek den Fränkischen Nachrichten erklärt, handele es sich dabei nicht um ein medizinisches Produkt im Sinne einer corona-zertifizierten „Atemschutzmaske“, sondern um eine klar definierte „Mund-Nasen-Maske“. Sie schütze weniger den Träger, sondern vor allem dessen Kontaktpersonen. „Die Gefahr einer Infektion wird durch das Tragen einer solchen Maske stark reduziert“, lässt er wissen.

Der Gedanke an die Fertigung derartiger Masken sei ihm mehr zufällig in den Sinn gekommen: Als er vor einigen Tagen zur Sicherheit eine Maske aufsetzte und durch Walldürn lief, begegneten ihm einige Senioren – und Simsek suchte Antworten auf die Frage, wie man die Risikogruppe und ihr Pflege- und Betreuungspersonal vor der Infektionsgefahr schützen kann. Er fand sie in seinem Gesicht und begann in seinem Betrieb in der Keimstraße schrittweise mit der Produktion der Mund-Nasen-Masken – zunächst ausschließlich für Senioren und die ähnlich schutzbedürftigen Kinder. „Das Produkt besteht im Sinne der Wiederverwendbarkeit zu 100 Prozent aus kochfester und damit bei 90 Grad leicht waschbarer Baumwolle, ist atmungsdurchlässig und zweilagig verarbeitet“, erläutert er.

400 Exemplare gespendet

Nachdem er 400 Masken an die örtlichen Pflegeheime und das Kinderheim St. Kilian gespendet hatte, mutierte die beispielhafte Aktion rasch zum Selbstläufer und entfachte das Interesse der Allgemeinheit. Schließlich hat in Zeiten der Corona-Pandemie jeder ein berechtigtes Interesse an der Gesunderhaltung. Seitdem von allen Seiten – sowohl privat als auch seitens Behörden, Apotheken und Unternehmern – Anrufe eingegangen sind, erhöhte Simsek die Produktion sukzessive: Zunächst wurde die Kapazität über eine zusätzliche Nachtschicht auf rund 2000 Einheiten pro Tag verdoppelt, ehe man bei aktuell 5000 Masken angekommen ist. „Das wird auch nur durch die fantastische Bereitschaft unserer tollen Belegschaft ermöglicht, hier aktiv mitzuhelfen“, stellt der Walldürner erfreut klar. Schließlich ginge es nicht um den schnelles Geld oder erhöhte Aufmerksamkeit, sondern um den Dienst am Nächsten. „Wir alle hoffen, dass diese Phase möglichst schnell überwunden sein wird und müssen alles in unserer Macht Stehende dafür tun. Deswegen sind die Preise auch so kalkuliert, dass nur unsere tatsächlichen Selbstkosten gedeckt sind“, erklärt Serif Simsek im FN-Gespräch.

Der Vertrieb der Mund-Nase-Masken wird von ihm selbst, aber auch von regionalen Apotheken übernommen. Nach wie vor trudeln immer wieder neue Anfragen ein. „Es kommt vor, dass Kunden anrufen und die ursprünglich bestellte Stückzahl erhöhen möchten“, informiert der Unternehmer.

Besonders freute er sich neben der positiven Resonanz der beschenkten Einrichtungen sowie der Walldürner Bürger über den Besuch des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig (CDU), der Simseks Eingreifen als besonderes Zeichen von Menschlichkeit und Solidarität in nicht ganz einfachen Zeiten würdigte.

Dem hatte sich Bürgermeister Markus Günther bei der Übergabe der 400 für Kinderheim und Pflegeeinrichtungen bestimmten Masken nicht minder dankbar und beeindruckt angeschlossen.

