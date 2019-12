500 Euro für das Kinderhospiz

Walldürn.Nach einem erfolgreichen Jahr unterstützt die Juniorenfirma „Seal“ an der Frankenlandschule Walldürn das Kinderhospiz Neckar-Odenwald-Kreis mit einer Spende in Höhe von 500 Euro. Die ehemalige Schulleiterin der Frankenlandschule und jetzige Vorsitzende des Kinderhospiz, Felizitas Zürn, nahm die Spende am vergangenen Dienstagvormittag in der Aula der Frankenlandschule entgegen und bedankte sich im Namen der betroffenen Kinder und ihrer Familien.

Es war den Schülern der zwei BK2-Klassen und ihren Lehrern ein großes Bedürfnis, einen Teil ihrer erwirtschafteten Überschüsse aus dem Betrieb der Cafeteria einem guten Zweck zukommen zu lassen.

Die im Jahr 2009 gegründete Juniorenfirma bereichert den Schulalltag der Frankenlandschule auf vielfältige Weise und wird von den Lehrern Nicole Geier, Mona Geiger, Sebastian Welzenbach und Geschäftsführer Joachim Kassung mit viel Herzblut geleitet.

Organisiert in Teams bietet der Betrieb der Cafeteria den Schülern des Berufskollegs die Möglichkeit, ihr im Unterricht erworbenes Wissen in der Praxis anzuwenden. Während der Öffnungszeiten betreiben sie die Kasse, im Service bereiten sie die bestellten Speisen zu, die Abteilung Marketing überlegt sich ständig neue Aktionen, die den Umsatz ankurbeln und ihre Kundschaft erfreuen. Die Getränkeautomaten müssen befüllt werden, was einer durchdachten Logistik bedarf, und auch die Buchführung wird von Schülern gemacht, die in diesem Bereich besonders sorgfältig arbeiten müssen.

Diese Tätigkeiten waren in diesem Jahr so erfolgreich, dass zusätzlich zu den notwendigen Investitionen auch noch genug übrigblieb, um die ehrenamtliche Tätigkeit des Kinderhospiz zu unterstützen. ds

