3000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Walldürn.Auf einem Schaden in Höhe von rund 3000 Euro bleibt eine BMW-Fahrerin sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr gegen ihren Wagen gefahren ist. Die Frau hatte ihr Auto auf einem Großparkplatz in der Braunstraße in Walldürn in der Nähe der Waldstraße abgestellt. Als sie zu ihrem BMW zurückkam, bemerkte sie den Schaden am vorderen linken Fahrzeugeck. Vermutlich war eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen den BMW gefahren und hat dabei die Beschädigung verursacht. Anschließend fuhr die Person davon, ohne auf die Geschädigte zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die sich unter der Telefon 06281/9040 beim Buchener Polizeirevier melden sollen. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.05.2020