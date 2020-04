28-jähriger Deutscher muss wegen Drogenhandels hinter Gitter

Walldürn/Mosbach.Vor der 8. Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach wurde der Fall eines 28-jährigen deutschen Staatsbürgers verhandelt, dem vorgeworfen wird, zweimal unerlaubt Betäubungsmittel in nicht unerheblicher Menge eingeführt zu haben (die FN berichteten). Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Angeklagten zudem, mehrfach unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln, darunter auch harten Drogen, betrieben zu haben. Konkret ging es um Haschisch, Kokain, Ecstasy-Tabletten und Marihuana.

Zwischen Januar 2018 und Oktober 2019 soll der Beschuldigte Betäubungsmittel in größeren Mengen angekauft und im Bereich Walldürn an seine Abnehmer vertrieben haben. In zwei Fällen habe er das Rauschgift in den Niederlanden erworben und nach Deutschland gebracht. Der Angeklagte soll dabei einen Umsatz von rund 40 000 Euro gemacht haben. Ein Teil der Betäubungsmittel konnte sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Mosbach ist der Überzeugung, dass sich die Tat im Wesentlichen so zugetragen habe. Dass mit den Betäubungsmitteln gemäß Angeklagten zufolge kein Handel habe betrieben werden sollen, betrachtete die zuständige Staatsanwältin Besser als „Schutzbehauptung“. Als Beweis führte sie an, dass die Stoffe zum großen Teil am Wohnort von Markus S. sicher gestellt wurden. Das Regelstrafmaß liege im vorliegen Fall bei bis zu fünf Jahren. Gegen den Angeklagten spreche neben dem jetzt verhandelten Sachverhalt, so die Staatsanwältin, dass dieser bereits mehrfach vorbestraft sei. Die Staatsanwaltschaft beantragte ein Strafmaß von fünf Jahren und sechs Monaten sowie die Aufrechterhaltung des Haftbefehls des Amtsgerichts Mosbach, da er weiterhin „fluchtgefährdet“ sei.

Dabei hatte sich die Staatsanwältin den Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen angeschlossen, der darlegte, dass der Angeklagte bei Mutter und Großeltern aufgewachsen sei und keine Auffälligkeiten bei der Schulbildung gezeigt und nach einer abgebrochenen Malerlehre die Ausbildung zum Altenpfleger erfolgreich abgeschlossen habe. Anschließend arbeitete er mehrere Jahre in diesem Beruf, wechselte dann den Arbeitsplatz und ist seit Juli 2019 arbeitslos. Seit seinem 16. oder 17. Lebensjahr konsumierte er Marihuana, ab dem 24. Lebensjahr Amphetamine und Morphinderivate. Der Sachverständige sieht beim Angeklagten einen Zusammenhang zwischen Drogenkonsum und der Ausübung der Straftaten. Ohne Behandlung ist das Risiko nach Auffassung des Sachverständigen hoch, dass sich die Straftaten wiederholen. Deshalb ist eine stationäre Maßnahme aus Sachverständigensicht zu befürworten, was ungefähr zwei Jahre in Anspruch nehmen werde. Der Angeklagte habe selbst erkannt, dass sein Drogenkonsum problematisch sei. Der Sachverständige bezeichnete ihn als einen „intelligenten jungen Mann“, der sich seinen sozialen Raum aufbauen könne, wenn er die nötige „Unterstützung“ erhalte, die „ihn vom Drogenkonsum abhält“.

Die Verteidigung sprach sich in ihrem Plädoyer für eine Unterbringung in einer „Entzugseinrichtung“ aus, damit der Angeklagte vom „Drogendruck“ befreit werde. Beim Strafmaß plädierte sie für eine Endstrafe von maximal drei Jahren. Der Verteidiger zog in Zweifel, ob den Einlassungen des Kronzeugen „ganz zu trauen“ sei.

Dieser war zwar zur Gerichtsverhandlung erschienen, entschied sich aber von seinem Zeugnisverweigerungsrecht in der Verhandlung Gebrauch zu machen. Der Beschuldigte zeigte sich reuemütig und bezeichnete die Untersuchungshaft als seine „schlimmste Zeit“. Sein Ziel sei es, wieder in seinem alten Beruf als Altenpfleger zu arbeiten, der ihm „viel“ bedeute.

Nach etwa 20-minütiger Beratung verkündete der vorsitzende Richter Michael Haas das Urteil einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten sowie einem zu zahlenden „Wertersatz“, der als Geldstrafe anzusehen ist, in Höhe von 36 698 Euro. Außerdem ordnete Haas die Unterbringung in einer Entzugsanstalt an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Haas begründete das Strafmaß, das ein Jahr unter dem geforderten der Staatsanwaltschaft liegt, damit, dass der Beschuldigte in großen Teilen geständig gewesen sei. red

