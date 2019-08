„25 km/h“ unter freiem Himmel

Wenschdorf.Der Höhenort Wenschdorf bei Miltenberg wird am Samstag, 17. August, erneut zum Mekka der Bulldog- und Kinofreunde. Dann gibt es „Wenschdorf Filmreif – Freiluft- und Bulldog-Kino 3.0“, das Open-Air-Kino unter dem Sternenhimmel in der Strohballenlounge oder auf dem Bulldog, Quad oder Pick-up. Am Sonntag, 18. August feiert der Musikverein Odenwälder Trachtenkapelle Wenschdorf-Monbrunn sein 90-jähriges Bestehen.

Bei den „Land-Erlebnistagen“ am Samstag ab 15 Uhr präsentieren Firmen die neuesten Fahrzeuge und Geräte, es gibt einen E-Bike-Test-Trail, Bierkastensteigen, eine Kinderrallye sowie eine Hüpfburg aus Strohballen.

Der Musikverein Reichartshausen-Neudorf sowie die „Wolkmannspatzen“ aus Amorbach sorgen ab 16 Uhr für die musikalische Unterhaltung.

Ab 15 Uhr „Einlass“

Gegen 21 Uhr heißt es „Film ab“ mit der Komödie „25 km/h“ mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel. Bulldogs, Quads und Pick-ups jeglicher Art können ab 15 Uhr auf das Kinogelände einfahren.

Der Festsonntag steht im Zeichen der Blasmusik. Um 9.30 Uhr zelebriert Bischof Francis Kibira einen Freiluftgottesdienst mit anschließender Bulldog-Segnung. Als Patenverein spielt der Musikverein Röllbach ab 11 Uhr zum Frühschoppen und Mittagessen auf. Musikalische Glückwünsche überbringen von 13.30 bis 15.30 Uhr die Musiker des Musikvereins Collenberg.

Die Musikkapelle Waldstetten unterhält bis zum Festausklang um 18 Uhr die Gäste.

