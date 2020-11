25-Jahr-Weihejubiläum gefeiert

Walldürn.An Christkönig vor 25 Jahren wurde Hans Miko im Freiburger Münster zum Diakon geweiht. Begleitet wurde er damals von seiner Familie, von Stadtpfarrer Pater Marcellus Jahnel und Pfarrer Merz sowie einer Abordnung von Gemeindemitgliedern aus Walldürn.

Erzbischof Dr. Oskar Saier verwies in seiner damaligen Predigt da-rauf, dass genau 25 Jahre zuvor die ersten verheirateten Männer zu Diakonen geweiht wurden. Das Amt des Diakons geht auf die Apostel direkt zurück und ist somit sogar noch älter als das Amt des Priesters. Der Erzbischof beauftragte die Diakone damals mit den Worten: „Empfange das Evangelium Christ: Zu seiner Verkündigung bist Du bestellt, was Du liest, ergreife im Glauben, was Du glaubst, das verkünde, was Du verkündest erfülle mit Leben.“

25 Jahre später blickt Diakon Hans Miko auf eine Zeit zurück, in der er sich neben seinem Beruf als Lehrer und Konrektor an der Konrad-von-Dürn-Realschule zusätzlich den Aufgaben im Dienst der Kirchengemeinde widmete. Sein Entschluss, Diakon zu werden, wurde durch die Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzil manifestiert, das die ganze Kirche erneuern wollte.

Zu den Aufgaben von Hans Miko zählt der Dienst an der Gemeinde in der gesamten Seelsorgeeinheit durch Taufe, Trauung, Krankenkommunion und Begräbnis. In früheren Jahren war es auch die Betreuung von Spätaussiedlern und ihre Vorbereitung auf die Sakramente, Betreuung von Frauen in Konfliktsituationen und Müttern in Not, Kontakt zu den Kindergärten und Schulen.

Die Mitfeier der Liturgie und Predigtdienst samt liturgischem Dienst in der Wallfahrt sind nach wie vor zentrale Aufgaben, wobei Hans Miko seit seiner Pensionierung, überwiegend bei Wortgottesdiensten, Beerdigungen, Firm- und Erstkommunionvorbereitungen, Taufen und Trauungen eingesetzt wird.

Er freut sich immer wieder, wenn ehemalige Schüler ihn bitten, ihrer Trauung vorzustehen oder ihre Kinder zu taufen. Besonders erfreut es ihn, dass er in der Seelsorgeeinheit den 18-Jährigen im Namen der Kirchengemeinde gratulieren darf und mit der Überreichung einer Christopherus-Plakette auch über Schule und Firmung hinaus den Kontakt zu seinen ehemaligen Schülern halten kann.

Würdiger Rahmen

Hans Miko bedauert, dass er aufgrund der derzeitigen Situation dieses Jubiläum nicht wie sonst üblich feiern darf. Der Gottesdienst am Sonntag, 29. November, in der Basilika mit seiner Familie und seinen Kollegen verleiht diesem Jubiläum trotzdem einen würdigen Rahmen.

Neben Pater Josef und seinen Mitbrüdern gratulieren auch die Mitglieder der gesamten Seelsorgeeinheit Walldürn Diakon Hans Miko zu seinem 25-jährigen Weihejubiläum. ds

