24-Jährige mit Drogen am Steuer

Walldürn.Eine 24-Jährige steht im Verdacht, am Montag unter dem Einfluss von Drogen ein Auto gefahren zu haben. Gegen 15.45 Uhr war die Frau mit ihrem VW in Walldürn unterwegs und wurde in der Hans-Eckstein-Straße von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei kam der Verdacht auf, dass die 24-Jährige durch den Konsum von Drogen beeinträchtigt war. Daraufhin ging es für die Frau zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020