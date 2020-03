22 Bewerber kandidieren für 18 Sitze im neuen Pfarrgemeinderat

Walldürn.In der letzten Sitzung des Pfarrgemeinderats der katholischen Kirchengemeinde vor der Pfarrgemeinderatswahl haben sich die Mitglieder des Gremiums am Dienstag im Pfarrsaal getroffen. Gewählt werden am 22. März in der Kirchengemeinde Walldürn 18 Pfarrgemeinderäte: Pfarrei Altheim drei Sitze, Pfarrei Glashofen drei Sitze, Pfarrei Rippberg mit der Filialgemeinde Hornbach drei Sitze, Pfarrei Walldürn neun Sitze. Die Stimmabgabe ist im Internet, per Briefwahl auf Antrag oder in einem der Wahllokale möglich. Mit den Vorbereitungen befindet sich die Kirchengemeinde auf der Zielgeraden.

Als Kandidaten treten an: Marcel Ditrich, Anton Fach, Heike Hefner, Andrea Hemberger, Helmut Hotzy, Rainer Kreis, Karin Kuhn, Timo Metz, Sabrina Miko, Bernhard Schirmer (Stimmbezirk Walldürn), Maximilian Bundschuh, Isolde Gehrig, Martin Meidel, Ute Peper, Jenny Westrich (Stimmbezirk Glashofen), Hubert Ballmann, Eva-Maria Kötter, Brigitte Münig, Hildegard Schöllig-Gaukel (Stimmbezirk Rippberg/Hornbach), Elke Neuberger, Rudolf Rogge, Nicola Stahl (Stimmbezirk Altheim). Das Ergebnis wird spätestens bis Sonntag, 29. März, bekanntgegeben. Die konstituierende Sitzung des neuen Pfarrgemeinderates ist für Mittwoch, 28. April, vorgesehen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Sitzung waren aktuelle Informationen aus dem Stiftungsrat. Dessen stellvertretender Vorsitzender Helmut Hotzy, berichtete über die Verpachtung der Streuobstwiese an der Kirche St. Marien in Walldürn, die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs an der Kirche in Gottersdorf und die ab November neu zu besetzende Mesnerstelle St. Marien sowie die noch immer unbesetzte Mesnerstelle in Altheim.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung ging Hotzy auf die Malerarbeiten im Elfenbeinmuseum, die Reparatur der Gitterroste in der Basilika, die Gittertüren in der Kirche in Reinhardsachsen, die Entfernung von Sandsteinpfosten auf dem Kirchengelände in Rippberg, die Turmuhr der Kirche in Glashofen, die Treppenanlage zum Elfenbeinmuseum, den Liederanzeiger der Kirche St. Marien und den Ministrantenraum im Gemeindehaus in Walldürn ein.

Außerdem habe sich der Stiftungsrat mit der Einstellung von Manuel Schreck für die Pflege der Außenanlage der Kirche in Altheim, der Sanierung der Toilettenanlage sowie der Pflege der Außenanlage der Kirche in Rippberg durch Anton Berg, der Pflege der Außenanlage der Kirche St. Marien durch die Firma Richter, der Sanierung der Sandsteinmauer des Kindergartens St. Georg in Walldürn sowie der Restaurierung eines Kreuzes im Elfenbeinmuseum beschäftigt.

Über die letzte Sitzung des Wallfahrtsausschusses berichtete Andrea Hemberger. Das Programm für Wallfahrt unter dem Leitwort „Lasst Euer Licht leuchten“ vom 7. Juni bis 5. Juli stehe fest. Für die Gestaltung der Gottesdienste an den Hauptwallfahrtstagen habe man mit Domkapitular Thorsten Weil (Freiburg) Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch (Freiburg), Bischof Dr. Michael Gerber (Fulda), Bischof Professor Dr. Ludwig Schick (Bamberg), Weihbischof Dr. Christian Würtz (Freiburg), Bischof em. Dr. Friedhelm Hofmann (Würzburg), Weihbischof Ulrich Boom (Würzburg), Weihbischof em. Dr. Bernd Uhl (Freiburg), Weihbischof Dr. Peter Birkhofer (Freiburg), Weihbischof em. Professor Dr. Paul Wehrle (Freiburg), Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz (Mainz), Weihbischof Matthäus Karrer (Rottenburg-Stuttgart) wiederum zahlreiche namhafte Hauptzelebranten gewinnen können.

Pfarrgemeinderätin Brigitte Münig berichtete schließlich über die letzte Sitzung des Dekanatsrates und nach ihr Andrea Hemberger über den Verlauf des Klimaschutz-Workshops Anfang Februar im Pfarrheim.

Im weiteren Verlauf wurde das Thema „Kirchenentwicklung 2030 im Erzbistum Freiburg“ mit dem Schwerpunkt Raumplanung besprochen. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Sitzung wurde ein Film über die Wallfahrt 1958 gezeigt, den die Landesschau von SWR/SR am 20. Juni 1958 gesendet hat. ds

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020