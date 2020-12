2000 Euro gespendet

Walldürn.Bereits in den Vorjahren waren die Stadtwerke Walldürn dazu übergegangen, anstelle des Versandes individueller Weihnachtsgeschenke und Karten an Geschäftspartner eine Spende an eine gemeinnützige Organisation zu tätigen.

Nun war das Jahr 2020 so ganz anders als alle Jahre davor. Die Corona-Pandemie hat jedem Einzelnen sehr viel abverlangt. Geschäfte wurden geschlossen, Freizeitbeschäftigungen stark eingeschränkt, Kontakte minimiert, und schmerzliche Verluste sind zu beklagen. Neben medizinischen Einrichtungen wurden und werden die sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen stark beansprucht. Als Zeichen der Wertschätzung für die wertvolle Arbeit zum Wohl der Allgemeinheit spenden die Stadtwerke Walldürn in diesem Jahr jeweils 250 Euro an acht Walldürner Einrichtungen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020