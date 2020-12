1300 Euro gespendet

Glashofen.Grund zur Freude gab es im katholischen Kindergarten St. Wendelin in Glashofen. Mit einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk waren Andreas Stein, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Buchen, und der frühere Ortsvorsteher Heinrich Hennig in den Kindergarten gekommen. Sie überreichten der den jährlichen Scheck in Höhe von 1300 Euro aus dem Erlös der Photovoltaik-Anlage, die sich auf dem Rathausdach befindet. Zudem hatte Stein für alle Kinder noch einen Adventskalender dabei.

Hennig betonte die weitsichtige Anschaffung der Anlage vor elf Jahren, denn größere Ausgaben für den Kindergarten könnten so immer mitfinanziert werden. Im neuen Jahr soll die Spende für neues Spielmaterial und die Umgestaltung des Garderobenbereichs verwendet werden. Kindergartenleiterin Patricia Ackermann dankte den Besuchern und überreichte ihnen ein kleines Geschenk, das die Kindergartenkinder selbst gestaltet haben.

