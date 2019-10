Zwischen Nonsens und Irrwitz

Mundstuhl präsentieren ihr neues Programm „Flamongos“ auf den deutschen Bühnen. Mit ihrer unverwechselbaren Gratwanderung zwischen Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben Späßen und politischen Inkorrektheiten halten sie der Gesellschaft einen irrwitzig komischen Zerrspiegel vors Antlitz. Die Comedians Lars Niedereichholz und Ande Werner gelten seit über 20 Jahren als das erfolgreichste Comedy-Doppelpack Deutschlands. Zu erleben sind sie am Donnerstag, 7. November, in der Würzburger Posthalle. Beginn um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es in den FN-Kundenforen Bild: Manuel Dorn

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.10.2019