Tief im Rock der 1970er Jahre verwurzelt

Das New Yorker Rock-Quartett Steve Waitt & Band gastiert an diesem Samstag ab 21 Uhr im Kulturschock Königshofen! Die enorme Bandbreite von klassischer Rockmusik bis zu Jazz, Blues, Folk oder Country Einflüssen zeichnet dieses Quartett aus.

Der New Yorker Pianist, Songwriter und Sänger Steve Waitt besetzt ein so klassisches Feld der Rockhistorie, dass man sich nach dem ersten Durchlauf von „Stranger in a Strange Land“verwundert die Augen reibt. Ohne im geringsten rückwärtsgerichtet zu klingen, versprüht das Album einen Vibe, der unweigerlich an die großen Alben und Songwriter der 70er denken lässt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.11.2019