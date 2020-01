„Dream Theater“ kommen im Rahmen ihrer „The Distance over Time-Tour“ am Mittwoch, 5. Februar, um 20 Uhr in die | Ludwigsburger MHP- Arena. Dabei werden sie ihr Erfolgsalbum „Scenes From A Memory“ in voller Länge live darbieten.

2020 werden ihrem Namen getreu Träume wahr: Nach ihren gefeierten Konzerten in Amerika bringen die Ausnahmekünstler von „Dream Theater“ die „The Distance Over Time“-Tour endlich auch nach Deutschland.

Der Meilenstein „Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory“ feiert heuer bereits 20-jähriges Bestehen und wird auf den anstehenden europäischen, darunter natürlich auch deutschen Terminen, in voller Pracht und Länge gewürdigt. Klanglich wird das Konzeptwerk in seiner originalen Brillanz erstrahlen, aber was die Effekte angeht, gibt es einige Überraschungen. Die Songs werden mit neuen, eigens für die Tournee gedrehten Videosequenzen untermalt beziehungsweise vielmehr intensiviert. Story, Sound und Spannung wirken noch packender und werden für Staunen sorgen.

Natürlich belassen es die mehrfach Grammy-nominierten Musiker nicht ausschließlich bei der Komplettperformance der Jubiläumsscheibe, sondern ziehen noch zahlreiche weitere Progressive-Perlen ins Set auf. Songs aus dem aktuellen Album „Distance Over Time“, der kurz nach Release die deutschen Charts anführte und weltweite für Begeisterung sorgte, bereichern und perfektionieren zusammen mit anderen Klassikern das Programm der „Evening With“-Tour. Die Fans dürfen sich auf eine circa dreistündige Ausnahme-Show des Prog-Quintetts freuen.

Seit fast 35 Jahren besetzen „Dream Theater“ mit ihrem Spagat zwischen Rock und Metal den Prog-Thron. Die Band besteht aus James LaBrie (Gesang), John Myung (Bass), John Petrucci (Gitarre), Jordan Rudess (Keyboard) und Mike Mangini (Schlagzeug).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020