Philipp Weber gibt weiteres Gastspiel

Nachdem die Veranstaltung mit dem Wissenschaftskabarettisten Philipp Weber und seinem neuen Programm „KI: Künstliche Idioten !“ am Montag, 10. Februar, beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Engelsaal, Blumenstraße 5 (hinter dem Rathaus) innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war und die Nachfrage nach Karten weiterhin ungebrochen ist, bietet der Kunstverein einen Zusatztermin am Dienstag, 15. Dezember, an.

Restkarten für Christian Ehring

Für die Vorpremiere („Keine weiteren Fragen“) des als Moderatoren der NDR-Satiresendung „extra3“ bekannten Politkabarettisten Christian Ehring am Montag, 14. September, 20 Uhr gibt es nur noch wenige Karten.

Karten können für jede Veranstaltung jederzeit online unter kvtbb@gmx.de oder per Telefon bei der VVK-Stelle Salon Baumann, Frankenpassage (Telefon 09341/2551) in Tauberbischofsheim vorbestellt werden (montags geschlossen). Sollte bis drei Wochen vor der Veranstaltung keine Bezahlung erfolgt sein, dann werden die Karten ohne weitere Verpflichtung weitergegeben.

