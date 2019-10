Peter Licht kommt

Eine Gesellschaft ohne Peter Licht kann überleben, aber nicht lange. Nach biblischen sieben Dürrejahren erschien nun ein neues Studioalbum des Universalkünstlers Peter Licht. Die Zeit hat Gas gegeben, aber Peter Licht hat sie in seinen Schuhen überholt. Wer ihn erleben möchte, hat am Mittwoch, 6. November, im Cairo in Würzburg die Gelegenheit dazu. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn 20.30 Uhr. Tickets gibt es in den Kundenforen der FN.

