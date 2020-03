Neue Bands bestätigt

Die Weekend Festival-Tickets für die Jubiläen „25 Jahre Rock im Park“ und „35 Jahre Rock am Ring“ sind fast ausverkauft. Tagestickets für „Rock im Park“ sind ab sofort verfügbar

Neu bestätigt sind die Bands 3 Doors Down, KC Rebell & Summer Cem, The Distillers, Digitalism, Daughtry, Jake Bugg, Boys Noize, Genetikk, Don Broco, Dirty Honey, Poppy, Kafvka, Donna Missal und Fire From The Gods. Für „Rock im Park“ sind ab sofort begrenzte Tagesticket-Kontingente verfügbar. In Nürnberg ist die Zufahrt für Tagesbesucher auf öffentliche Verkehrsmittel beschränkt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020