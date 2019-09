Naturally 7 zu Gast in Heilbronn

Anders als alle anderen, atemberaubend, faszinierend: Einen solchen Eindruck hinterlassen die Auftritte von Naturally 7. Die Gruppe erzeugt den facettenreichen Klangkosmos einer ganzen Band vom Sound des Schlagzeugs, über den Bass, die Gitarre, die Mundharmonika oder auch der Posaune – und das vollkommen ohne Instrumente. Auf ihrer „Christmas – It’s A Love Story“-Tour kann man Naturally 7 am Mittwoch, 4. Dezember, um 20 Uhr auch in Heilbronn in der Harmonie erleben. Eintrittskarten für das Konzert gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Bild: Monsterpics

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.09.2019