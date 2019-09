Max Mutzke und SWR Big Band

Die SWR Big Band & Max Mutzke gastieren am 13. November um 20 Uhr unter dem Titel „Soul viel mehr“ in der Stadthalle in Weinheim.

Leidenschaft und Talent kann man nicht lernen - entweder man hat sie oder nicht. Max Mutzke verfügt über beides im Überfluss und begeistert das Publikum mit seiner Melange aus Spielwitz und Virtuosität.

Das Ausnahmetalent unter den deutschsprachigen Sängern wird mit der „SWR Big Band“ am 13. November in der Weinheimer Stadthalle auftreten. Neben seinen Hits wie „Zugabe“, „Welt hinter Glas“, „Can´t Wait Until Tonight“, „Marie“ oder „Telefon“ präsentiert Max Mutzke Soul- und Pop-Klassiker.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019