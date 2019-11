Leise Hoffnung auf mutige Frauen

Wer, wie Heilbronn, kein eigenes Musiktheater hat, ist auf Gastspiele angewiesen. Der Haken: Die meisten Produktionen laufen nur eine Spielzeit, das heißt, Gastspiele werden unbesehen, quasi als Katze im Sack eingekauft.

Risikobereitschaft ist gefragt, und die wird nicht immer belohnt. Anders beim jüngsten Kauf: Beethovens „Fidelio“ aus Ulm zum Jubiläum – 2020 wird Beethovens 250. Geburtstag gefeiert – ist ein Glücksgriff des Chefdramaturgen Andreas Frane: Die Gastspielpremiere im Großen Haus des Heilbronner Theaters wurde bejubelt. Als der Decker unten bleiben soll – das Saallicht glücklicherweise aber noch nicht aufleuchtet – fordert der Applaus noch einen Vorhang, zu Recht. Ein in vieler Hinsicht gelungener „Fidelio“ in der Regie von Dietrich W. Hilsdorf, der zu fragen scheint: „Gibt’s noch was zu befreien?“

Die Story beruht auf einer wahren Begebenheit der Französischen Revolution. Das Libretto von Joseph Sonnleithner verlegt die Handlung sicherheitshalber nach Spanien. Unter dem Namen Fidelio (der Treue), schleicht sich Leonore als Gehilfe des Kerkermeisters Rocco ins Gefängnis ein, in dem ihr Geliebter Florestan (der Blühende) widerrechtlich gefangen gehalten wird. Während sie vergeblich versucht, ihm zu helfen, befiehlt Gouverneur Don Pizarro Florestans Hinrichtung. Leonore ringt um seine Rettung, während sie bereits sein Grab gräbt.

Leonores Treue zu Florestan, ihr Bangen um die Befreiung, das Streben nach Gerechtigkeit und die Forderung nach Selbstverwirklichung kleidet Beethoven in eine Musik, die das anfänglich Singspielartige rasch hinter sich lässt und sich auf eine neue Ebene des Innigen und Heroischen hebt, um in einem hymnischen Oratorium zu gipfeln. Als Apotheose der Befreiung revolutionär, als Protest gegen politische Willkür und als Plädoyer für die Verfechtung persönlicher Freiheit ist Beethovens einzige Oper bis heute aktuell.

Allerdings beginnt die Rezeptionsgeschichte ungut: „Mein Fidelio ist vom Publikum nicht verstanden worden, aber ich weiß, man wird ihn noch schätzen. Obgleich ich recht gut weiß, was mein Fidelio wert ist, ist mir ebenso klar, dass die Symphonie mein eigentliches Element ist. Wenn es in mir klingt, so höre ich immer das volle Orchester.

Instrumentalisten kann ich alles zumuten, bei der Gesangskomposition muss ich mich stets fragen: Lässt sich das singen?“, meinte Beethoven, nachdem sein „Fidelio“ zweimal, bei der Uraufführung 1805 und der Wiederaufnahme 1806 gefloppt war. Die Gründe waren 1805 politische, 1806 ein Zerwürfnis mit dem Intendanten. Verstanden wurde sie erst in dritten Anlauf 1814. Beethoven ließ den ursprünglichen Text von Georg Friedrich Treitschke überarbeiten. Die Handlung wurde gestrafft, aus drei Akten wurden zwei, die tragischen Züge der Hauptpersonen wurden verstärkt, so trat die Grundidee – nämlich die Überhöhung der heldenhaften Tat Leonores ins Allgemein-Menschliche – deutlicher hervor. Viele Inszenierungen folgen, „Fidelio“ gehört zu den bedeutendsten Opernschöpfungen der Musikliteratur, legendär ist die Leonore von Christa Ludwig. Als im Herbst 1989 der Schrei nach Freiheit auf den Straßen der DDR immer lauter wird, holt die Wirklichkeit das Theater ein. Der Gefangenenchor im Stück gleicht den Demonstranten der friedlichen Revolution auf der Straße, die Produktion der Semperoper Dresden (Regie: Christine Mielitz) geht im tosenden Applaus der Publikums unter und als Kultinszenierung in die deutsch-deutsche Geschichte ein.

Hilsdorf konzentriert sich auf Beethovens Stärke, die Musik. Er streicht alle gesprochenen Dialoge, verdichtet die Handlung choreografisch (auf zwei Stunden ohne Pause) und setzt auf die darstellerische Qualität seiner Protagonisten. Eine harmonische Ensembleleistung, gesanglich auf hohem Niveau im realistischen Setting (Dieter Richter) und in historischen Kostümen (Bettina Munzer).

Unter dem Dirigat von Levente Török kommen auch leise Töne zur Geltung, beispielsweise erklingt das Hoffnungsfanal der Trompeten wie aus der Ferne. Subtil flicht Hilsdorf in den Handlungsstrang, der mit einer Generalamnestie endet, Subtext: Sind wir nicht alle ein bisschen bieder? Frauen schwenken im Finale die Fahnen der „Freiheit“. Selbst wenn eine Verliebte dem androgynen Charme einer Hosenrolle (Leonore / Fidelio) erliegt, aber in eigener Sache (bis heute) verzagt, bleibt die Frage: Wie ist es um die Emanzipation bestellt? Selbstlos hat sie den gemarterten Mann befreit. Den lässt Hilsdorf am Ende im Kleid auftreten. Das Gewand passt Florestan allerdings nicht: Es ist dem Mann zu groß – welch eine Metapher . . .

