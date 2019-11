Las Vegas in Frankfurt

Es ist die funkelnde Welt, in der das Entertainment geboren wurde. Es ist: Las Vegas. Und genau diesen weltweit einzigartigen Spirit holt BigCityBeats nach Frankfurt – zur BigCityBeats World Club Dome Las Vegas Edition.

Am 5., 6. und 7. Juni 2020 verwandelt sich die Frankfurter Commerzbank-Arena nicht nur in den größten Club der Welt für drei Tage, die Arena wird sogar zum größten Spielcasino der Welt umgebaut. Nach der „Hollywood Edition 2018“ und der „Space Edition 2019“ nun also im kommenden Jahr die „Las Vegas Edition 2020“, mit mehr als 200 DJs, Acts und Artists aus allen Bereichen der Clubmusik und aus nahezu allen Teilen der Welt.

BigCityBeats und Las Vegas vereinen das ultimative Entertainment, die größten und spektakulärsten Shows, unglaubliche Pyrotechnik, aufwendigste Licht- und Laser-Technologien und fantastische Musik-Events.

Die BigCityBeats World Club Dome Las Vegas Edition ist 360 Grad pures Entertainment an drei Tagen.

