Kritischer Austro-Pop

Rainhard Fendrich & Band machen im Rahmen ihrer „Starkregen-Live 2020“-Tour am Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr in der s.Oliver Arena in Würzburg Station.

Wie es der Titel der Tour schon ankündigt, die Songs des neuen Albums „Starkregen“ werden sicherlich im Mittelpunkt der Konzerte stehen. Der Österreicher ist sich auch bei seiner jüngsten Veröffentlichung treu geblieben. Er verpackt bitterböse, sarkastische oder gesellschaftskritische Texte in eingängige Pop-Songs. In der Themenvielfalt auf „Starkregen“ spiegelt sich Fendrichs unnachahmliche Beobachtungsgabe wider.

Da ist zum Beispiel der Workaholic, der daran erinnert werden muss, dass es „ein Leben vor dem Tod“ gibt, um nicht mit „Burn Out“ auf dem Therapeutenstuhl zu enden. Dann wären da der „Social Media Zombie“, der in der realen Welt nicht mehr zur Kommunikation fähig ist.

