Kansas spielen in Heilbronn

Mit einer mehr als vier Jahrzehnte andauernden Karriere hat sich Kansas als eine der Classic Rock-Ikonen der USA etabliert. Die Rockballade „Dust in the Wind“ war auch in Deutschland sehr erfolgreich. Im Herbst kommt Kansas nach Europa und ist am Donnerstag, 5. November, um 20 Uhr auch in der Harmonie in Heilbronn zu erleben. Aufmerksamkeit erregte Kansas Mitte der 70er mit progressivem Hard Rock, der sich vor allem dadurch auszeichnete, dass das dominierende Instrument im Vordergrund weder Gitarre, noch ein Tasteninstrument war, sondern die Violine. Robby Steinhardt verwandelte die Rockband mit dem „klassischen“ Instrument zu einer Art Jethro Tull mit Geige – allerdings deutlich härter und progressiver und kaum mit folkigen Einschlägen. Steve Walsh und Kerry Livgren waren die musikalischen Hexenmeister der Band, die für die ausgefeilten Kompositionen sorgten und sich auf ihren Instrumenten dem fiedelnden Frontmann mehr als gleichwertig zeigten. Eintrittskarten für die Show von Kansas am 5. November gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Bild: Emily Butler Photography

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020