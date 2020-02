Jede Menge Krawall und Remmidemmi

Zwei Jahre waren sie nicht auf Tour, und nun fegen sie wieder wie ein Orkan durch die deutschen Hallen. „Deichkind“, die Elektro-Punk-Hip-Hop-Formation aus Hamburg, machten dabei auch Station in Frankfurt.

Kurioser Auftakt

Es ist heiß in der mit 11 500 Menschen gut gefüllten Festhalle, und es soll noch heißer werden. Doch erst einmal gibt es einen rund zehnminütigen Introfilm auf die Augen. Ein splitterfasernackter Mann wird darin an einer Art Bungee-Seil in einen übergroßen Eimer mit blauer Farbe getaucht. Wie ein Pinsel wird er dann über einen weißen Untergrund gezogen und hinterlässt blaue Spuren. Der Mann ist kein geringerer als der bekannte Schauspieler Lars Eidinger, der auch schon in diversen Musikvideos von Deichkind, wie „Richtig gutes Zeug“, „Keine Party“ oder „Dinge“ mitwirkte.

Etwas verstört schauen einige der Fans schon aus der Wäsche, doch damit ist es schnell vorbei, als Deichkind in mit blauer Farbe verschmierten Kostümen die Bühne betreten. Ein Bezug zum Introfilm scheint zumindest damit hergestellt.

Los geht es dann auch gleich mit drei Songs des neuen Albums „Wer sagt denn das?“. Die Bässe von „Keine Party“, „Wer sagt denn das“ und „Dinge“ fahren ungebremst in den Magen. Manch einer der umstehenden Fans drückt sich dabei seine Ohrenstöpsel noch etwas tiefer in die Gehörgänge.

Was folgt sind zweieinhalb Stunden Party pur. Deichkind begeistern mit einer tollen Choreographie, wechselnden fantasievollen Kostümen, und lassen auch Gesellschaftskritik auf ihre eigene humorvolle Art nicht zu kurz kommen. Die Menschen im Publikum, vom Kind bis zum grau melierten Fan der ersten Stunde, sind absolut begeistert.

Fahrt in einem Riesenfass

Natürlich dürfen bei einem Konzert von Deichkind auch kleine Besonderheiten nicht fehlen. Neben einer Fahrt der Band in einem Riesenfass durch die Menge und dem Crowdsurfing im Gummiboot, gibt es auch eine Art Bierdusche für das Publikum.

Zu dem Song „1000 Jahre Bier“ schwebt eine beleuchtete Pyramide über die Köpfe der Fans. Wer seinen Becher nicht rechtzeitig darunter hält, nimmt eine unverhoffte Bierdusche.

Die Stimmung in der Halle ist unglaublich, und als „Deichkind“ in der zweiten Hälfte des Konzertes auch noch ihre altbekannten Songs, wie „Bück dich hoch“, „Leider geil“ und „Remmidemmi“ aus dem Hut zaubern, ticken die Fans völlig aus. Kein Wunder also, dass das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ der Combo aus Hamburg erst im Januar den Titel „Die aufregendste Band Deutschlands“ verliehen hat. Nach zweieinhalb Stunden verlassen vollkommen verschwitzte und ausgepowerte Fans die Frankfurter Festhalle.

Und mit keinen Worten könnte man dieses Konzert besser beschreiben als mit denen eines Fans: „Es war ein geiler Abend mit jeder Menge Krawall und Remmidemmi“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020