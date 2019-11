„Iron Maiden“ rocken Stuttgart

„Iron Maiden“ wird 2020 auf dem letzten Abschnitt ihrer „Legacy Of The Beast Tour“ für eine Reihe von Shows nach Europa zurückkehren, einschließlich vier Terminen in Deutschland. Am Samstag, 18. Juli, macht die Band in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena Station.

Es ist die allererste Stadionshow der Band in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, in der sie zum letzten Mal 2011 auftrat.

Mit am Start sind „Airbourne“ aus Australien und „Lord Of The Lost“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019