„Ich bin dankbar für mein Leben“

Hört man etwas über das TV-Format „Der Bachelor“, kommt den meisten wohl – neben dem Verteilen von Rosen – das Gesicht von Paul Janke in den Sinn. 2012 machte ihn die Fernsehsendung deutschlandweit bekannt.

Seitdem war der durchtrainierte Blonde noch in diversen anderen Shows zu sehen, wie zum Beispiel „Let’s Dance“, „Schlag den Star“, „Klein gegen Groß“ und „Promi Big Brother“. Aktuelles Projekt ist seine kommende, zweite Tour mit den Chippendales. Mit der Showtanz-Striptease-Formation wird er im Dezember im Würzburger Congress Centrum zu Gast sein.

Herr Janke, was war für Sie ausschlaggebend dafür, bei den Chippendales mitzumachen?

Paul Janke: Ich darf einer von 20 weltweiten Chippendales sein. Ich moderiere die Show, bei der bis zu 3000 Frauen am Abend zu Gast sind. Darauf kann man, glaube ich, stolz sein.

Wie erklären Sie sich, dass die Chippendales noch immer das weibliche Publikum anziehen? Kommt der wieder größere Zuspruch durch Filme wie „Magic Mike“?

Janke: Filme haben schon immer großen Einfluss gehabt. „50 Shades Of Grey“ hat das Thema Bondage in den Mainstream gebracht und „Magic Mike“ eben die „Male Revues“. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Chippendales das große Vorbild für alle sind.

Die gäbe es ja sonst nicht schon so lange. Schon immer haben sie die Frauen auf Händen getragen und tun es noch heute – oft auch im wahrsten Sinne des Wortes (lacht). Ich denke, sie sind einfach immer noch so beliebt, weil die Frauen in erster Linie einen tollen Abend mit ihren Freundinnen haben wollen. Das wird sich nie ändern.

Da muss man schon eine sexy Las-Vegas-Revue bieten statt einer billigen Strip- Show.

Wie kann man sich so einen rund zweistündigen Auftritt vorstellen? Folgt da ein Tanz dem nächsten oder gibt es auch so etwas wie eine Geschichte, eine Handlung der Show?

Janke: Die Show folgt keinem Handlungs-, aber einem Spannungsbogen.

Wie eine Achterbahnfahrt. Es gibt viele Tänze, aber auch Gesang und Interaktionen mit den Frauen. Es ist Wahnsinn, was für tolle Musiker unter den Chippendales sind. Mit einem Gitarrensolo hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet.

Im Grunde haben wir zusammen eine große Party und viel Spaß – einfach ein perfekter Mädelsabend. Es wird definitiv auch viel gelacht.

Sind diese weißen Rippshirts eigentlich aus irgendeinem besonderen Material, damit sie sich leichter zerreißen lassen?

Janke: Nein – das sind halt starke Jungs (lacht).

Auch in der Werbung für die Chippendales sieht man Sie mit einer Rose in der Hand, das Markenzeichen des Bachelors. Nervt es Sie, dass Sie noch immer in erster Linie mit dem TV-Format in Verbindung gebracht werden?

Janke: Nein, es ist mein Markenzeichen, und ich liebe die Rose. Hätte ich Tattoos, dann wäre das eine Rose (lacht).

Welche Fernsehsendungen verfolgen Sie denn beziehungsweise finden Sie interessant? Und in welcher Sendung oder Serie/Film würden Sie gerne mal auftreten?

Janke: Ich schaue sehr wenig TV. Klar, ich verfolge aber die Sendungen, in denen ich auch mal mitgewirkt habe. Ich gucke auch gerne mal das Dschungelcamp oder das Sommerhaus, um mich zu amüsieren.

Aus der Bachelor-Sendung entstand eine Beziehung, die aber nicht hielt. Sind Sie derzeit Single oder vergeben?

Janke: Ich bin Single, aber es wird jetzt mal langsam Zeit!

Wie und wo können Frauen Sie denn eigentlich kennenlernen?

Janke: Überall, wo ich bin. Wie bei jedem anderen auch. Ob beim Sport, beim Bäcker oder bei den Chippendales . . .

Auf Ihrem Instagram-Profil findet man oft Zitate und Inhalte, die eine positive Denkweise sowie Motivation und Lebenslust vermitteln. Auf dem Großteil der hellen und sonnigen Bilder lächeln Sie. Woher kommt diese Einstellung zum Leben? Hat Ihnen das jemand vorgelebt?

Janke: Ich bin für mein ganzes Leben sehr dankbar. Ich hatte die schönste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Hatte die besten Eltern, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Sie haben mir gelehrt, dankbar zu sein, bodenständig zu bleiben und mir Benehmen und Manieren beigebracht.

Mein Vater war und ist mein Vorbild. Ohne ihn hätte ich nie zu Ende studiert. Schade, dass sie meinen Werdegang nur von oben betrachten können.

Gab es schon Krisen in Ihrem Leben? Wie sind Sie damit umgegangen?

Janke: Klar. Die hat jeder. Gerade der frühe Tod meiner Eltern. Aber ich sehe immer das Positive und schaue in die Zukunft.

Was für Ziele haben Sie sich noch gesetzt? Gibt es Träume, die Sie sich verwirklichen wollen?

Janke: Ich möchte noch eine Weltreise machen. Klar habe ich Ziele und Träume. Daran arbeite ich hart, aber das sind eigentlich Nebensächlichkeiten – ich bin gesund und mir geht es sehr gut. Mehr brauche ich nicht.

Sie leben auf Mallorca. Was hat Sie auf die Insel gezogen?

Janke: Das schöne Wetter und die Lebensqualität, am Wasser zu leben. Das ist für mich ideal, weil ich Jobs im Sommer auf Mallorca habe und es super Flugverbindungen in jede deutsche Stadt gibt.

Bis vor drei Jahren haben Sie in der Oberliga Fußball gespielt. Könnten Sie sich vorstellen, in irgendeiner Weise im Fußballumfeld wieder aktiv zu werden?

Janke: Ich schaffe es zeitlich leider nicht mehr. Gerade an den Wochenenden, an denen die Spiele ja stattfinden, ist meine Hauptarbeitszeit. ella

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019