Gratis zu Urban Priol

Urban Priol gehört zu den meistausgezeichneten Künstlern seiner Zunft. Mit seinem neuen Programm „Im Fluss.“ kann man ihn am Samstag, 21. September, um 20 Uhr in der Tauberbischofsheimer Stadthalle erleben. Eintrittskarten gibt es in den FN-Kundenforen. Wir verlosen drei mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Priol“ eintragen und in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist bereits am Mittwoch, 18. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

