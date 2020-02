Gratis zu Tobias Beck

Das Ziel von Speaker Tobias Beck ist, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen.

Über 100 Menschen umfasst zum Beispiel seine „Bewohnerfrei-Crew“. Viele von ihnen arbeiten in ihrer Freizeit für das Ziel, anderen beim Wachsen zu helfen. Er interviewt in einem Podcast erfolgreiche Menschen, um deren Wissen anderen kostenfrei zugänglich zu machen. Am Dienstag, 3. März, gastiert er um 20 Uhr im Congress Centrum Würzburg.

Die Fränkischen Nachrichten verlosen jeweils drei mal zwei Freikarten für die veranstaltung mit Tobias Beck. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail mit Betreff „Tobias Beck“ an gewinnspiel.fn@fnweb.de. In der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Freitag, 28. Februar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

