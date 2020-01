Gratis ins Gospelkonzert

„The Original USA Gospel Singers & Band“ gastieren am Dienstag, 21. Januar, um 20 Uhr in der Würzburger St. Johannis-Kirche. Über 25 Jahre Tourneerfahrung und mehr als 1,5 Millionen Besucher kann die Gospel-Gruppe bereits vorweisen – und die Erfolgs-Story geht weiter.

Nicht nur in der ehrwürdigen Scala in Mailand erfreuten sie das Publikum, sondern auch den Papst beim Weihnachtskonzert im Vatikan. Die afroamerikanische Gospel-Gruppe mit Live-Band und großer Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der Gospel-Kultur authentisch nahe und erzählt deren Geschichte.

Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland. Das Ensemble umfasst ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude. Eintrittskarten gibt es bei den Kundenforen der FN. Wir verlosen zwei mal zwei Freikarten für das Konzert sowie zwei Eintrittskarten, die auch eine Backstageführung beinhalten.

Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Gospel“ und in der Mail den Namen und die Adresse eintragen. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 16. Januar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

