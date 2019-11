Gratis in den größten Winter-Club der Welt

Bei der Winter-Edition des World Club Dome 2020 wird das gesamte musikalische Spektrum der Club Music in Düsseldorf aufgefahren. Am 10., 11. und 12. Januar 2020 verwandelt sich die Merkur Spiel-Arena in den größten Winter-Club der Welt, der an nur drei Tagen im Jahr geöffnet hat. Außerdem findet eine Weltpremiere statt: das größte dreistündige Stadion-Hip-Hop-Take-over der internationalen Clubmusikszene.

Nach den Pet Shop Boys, Faithless, Deichkind, Jason Derulo, Clean Bandit, Capital Bra, Timbaland und The Black Eyed Peas nun also the biggest Take-over of Hip-Hop ever. Es ist einfach die berechenbare Unberechenbarkeit, auf die die Gäste seit jeher bauen können.

Lust auf EDM am Sonntag mit den frisch gekürten besten DJs der Welt des DJ Mag – Dimitri Vegas & Like Mike, und am Freitag mit Martin Garrix, der drei Jahre lang auf der Pole Position des DJ Mag fuhr? Bock auf Bass/Hip-Hop am Sonntag mit einem Rapper und Electro-DJ der ersten Stunde – Afrika Islam? Hip-Hop mit der absoluten Black-Legende Ice-T, mit Sido, Luciano, Mero, Loredana und Bausa gefällig? Freitag Interesse an Psy-Trance mit Vini Vici und Hardstyle mit Da Tweekaz am Samstag? Wie wäre es am Freitag mit dem Sound des deutschen Aushängeschilds für populäre und erfolgreiche House Musik – Robin Schulz?

Der musikalischen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Sämtliche Sparten der Clubmusik sind mit internationalen Superstars an jedem einzelnen der drei Tage in Düsseldorf vertreten. Parallel zum Hip-Hop-Take-over finden die Clubber im Club Music Circle alle Sparten der Clubmusik – egal ob Bass, Techno, EDM, Rave Classics oder Hardstyle. Bass mit Eskei83, Techno mit Felix Kröcher, EDM mit Plastik Funk, Rave Classics mit DJ Quicksilver, Hardstyle mit Le Shuuk oder Oldschool-Hip-Hop mit DJ Thomilla.

Schon jetzt steht fest: Der Sonntagnachmittag wird in die Geschichtsbücher von BigCityBeats eingehen. Das größte, dreistündige Hip-Hop-Take-over in der Historie mit Weltklasse-Acts auf der Bühne vor 30 000 Crew-Members. Und er wird on Stage stehen: der Gewinner des MTV Europe Music Award und zweifache Echo-Preisträger Sido.

Tickets für die BigCityBeats WCD Winter Edition gibt es unter http://www.worldclubdome.com.

