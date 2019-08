Können tanzende Drachen die Umweltzerstörung aufhalten? Die Performance „Rivers of Meeting“„ zeigt am Dienstag, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr unter dem Motto „Flüsse am Himmel“ in der Würzburger Posthalle Verbindungen zwischen einer lebendigen Erinnerung an Kolonisation und Sklaverei und den aktuellen Lebensentwürfen und dringenden Fragen der Menschheit.

Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Die Tanz-Performance ist zugleich eine Feier der Schönheit und Widerstandsfähigkeit des Amazonas und der Kraft junger Menschen, die auf zehn Jahren kultureller Aktivität junger afroindigener Künstler aus der Gemeinde Cabelo Seco im Amazonasgebiet basiert.

Sieben kraftvolle Szenen enden mit einem kurzen interaktiven Workshop und einem dynamischen Publikumsgespräch unter der Leitung der jungen Künstler.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Weitere Informtionen zum AfroRaiz Collective kann man unter https://kinderkulturkarawane.de/wp/category/gruppe/colectivo-afroraiz/ nachlesen.

Veranstalter ist die Initiative „Eine Welt, Plattnerstraße 14, in Würzburg.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019