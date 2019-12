„Eisheilige Nacht“ in der Posthalle

„Subway to Sally“, „Fiddler’s Green“, „Knasterbart“ und „Vogelfrey“ werden bei der „Eisheiligen Nacht“ am Freitag, 27. Dezember, in der Würzburger Posthalle sich ein Stelldichein geben.

Wie immer werden „Subway to Sally“ eine spezielle, auf die „Eisheilige Nacht“ zugeschnittene Show spielen, und zum großen Finale werden alle Bands auf der Bühne stehen. Mit „Fiddlers Green“ ist diesmal eine Band dabei, die auf dem Weg nach oben ist und sich gerade mit ausgezeichneten Konzerten, auch in der Würzburger Posthalle, einen Namen gemacht hat.

Karten gibt es noch an der Abendkasse

