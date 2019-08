Eine Zeitreise durch 300 Jahre bewegte Theatergeschichte

1715 wurde die „Fächerstadt“ Karlsruhe gegründet, vier Jahre später das Hoftheater eingeweiht. Nach 16 Spielzeiten als Ballettdirektorin des Badischen Staatstheaters verlässt Kammertänzerin Birgit Keil die Stadt. So fand jetzt die letzte Uraufführung des Badischen Staatsballetts unter ihrer Ägide statt.

„Zukunft braucht Herkunft“ nennt Choreograf Thiago Bordin sein erstes abendfüllendes Ballett, das im Großen Haus des Badischen Staatstheaters uraufgeführt wurde. Es ist ein ambitioniertes Werk, das eine Zeitreise durch 300 Jahre bringt, in der die Entwicklung des Balletts vor dem Hintergrund von drei Jahrhunderten Theatergeschichte in Karlsruhe gezeigt wird - und das in zwei Stunden, einschließlich einer Pause.

Das beginnt nach einem kurzen Prolog mit dem „Barock“, unter dem Motto „Eine neue Stadt und ein neues Theater“, und das endet mit dem achten Teil, der den Titel „Next Level Zukunft“ trägt. Zum Auftakt sieht man auf der von dem Industriedesignerkollektiv Numen und Ivana Jonke gestalteten Bühne von einem Punkt im Hintergrund ausgehend, bis in den Zuschauerraum reichende dünne Seile, die sozusagen den „Fächer“ der vom Schloss ausgehenden Straßen der Stadt symbolisieren. Am Ende sind es, der neuen Zeit gehorchend, Laserstrahlen, die diesem Zweck als „Next Level“-Metapher dienen. Im „Barock“ tritt der Stadtgründer Markgraf Carl Wilhelm von Baden-Durlach auf. Dazu kommen seine Frau und sechs Paare, alle stilisiert nach der Mode der damaligen Zeit gekleidet. Wie überhaupt die Kostüme von Bregje van Balen nicht historische Reproduktionen sind, sondern – wie er sagt – „fragmentiert, auf die typischen Silhouetten reduziert“. Auf den „Barock“ folgt die „Romantik“ mit je einem Pas de quatre in weiß, rötlich und rot. Und da tritt denn auch Zhi Le Xu als Ballettlegende Vaclav Nijinski in „Les Sylphides“ auf. In der „Reminiszenz an die Ballets Russes“ begegnet man diesem Ausnahmetänzer dann noch viermal. Pavlo Octávio verkörpert ihn in „Le Spectre de la Rose“, Andrey Shatalin in „L’Après-midi d’un Faune“, Admil Kuyler in „Scheherazade“ und Timoteo Mock in „Petruschka“. In diesem Zusammenhang erweist Thiago Bordin auch Anna Pavlova, getanzt von Rafaelle Queiroz, und Isadora Duncan, getanzt von Carolina Martens, Reverenz. Nicht zu vergessen „Timeless Balanchine“, ein Pas de deux mit Harriet Mills und Klevis Neza, im Gedenken an George Balanchine, den Vater des neoklassizistischen Balletts. Davor schlagen drei Paare, unter dem Titel „Das Imperiale Ballett in St. Petersburg“, ein Blatt der Erinnerung an Marius Petipa auf. Weiter geht es mit „Kriegszeiten - Bombardement“. Und da sieht man fünf Tänzerinnen in den Rollen von Trümmerfrauen, einen Panzer im Hintergrund und Pulverdampf. Danach kommt die Nummer „Zwischen den Welten“, bevor das gesamte Ensemble den Schritt „Von der Neoklassik bis zur Moderne“ macht. Diese Uraufführung ist ein krönender Abschluss des von Birgit Keil 16 Jahre lang mit Erfolg zurückgelegten sogenannten „Karlsruher Wegs“. Dieter Schnabel

