Ein Tribute für die „Elvis-Metaller“

Volbeat aus Dänemark haben sich in den letzten Jahren zu den erfolgreichsten Bands im Musikgeschäft entwickelt. Dieser Erfolg ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich die Band nicht in eine Schublade stecken lässt. Heavy Metal? Rock? Rockabilly? Country? Es ist von allem etwas. Vol.Beatclub sind eine linientreue Volbeat-Tributeband aus Kronach. Am Freitag, 22. Mai kommt die Band in die Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt’s bei den FN. Bild: Kai Hiksch

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.01.2020