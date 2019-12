Ein rasantes Katz-und-Maus-Spiel

Er weiß, dass seine Frau einen Geliebten hat, 20 Jahre jünger, gut aussehend, Typ Latin-Lover. Andrew Wyke könnte sich an seiner Frau schadlos halten, indem er gleich zieht und, „Wie du mir, so ich dir“, sich eine Jüngere angelt. Doch das wäre für den gut situierten Intellektuellen zu billig. Schließlich ist Wyke Brite, damit dem Extraordinären verpflichtet. Und Krimiautor, was ihn mit seinem Doppelgänger, dem Autor Anthony Shaffer aufs Innigste verbindet.

„Sleuth“ (Schnüffler, Spürhund, Detektiv), wie die britische Kriminalkomödie im Original heißt, kitzelt am Näschen der Zuschauer. Geschickt legt Anthony Shaffer Köder, weckt im Betrachter den detektivischen Spürsinn und kriminalistischen Ehrgeiz. Auf Seiten der Bühne das Konstrukt eines perfekten Betrugs, auf Seiten des Publikums der, Wunsch, den Plot aufzudecken. Im Vergleich zum englischen wirkt der deutsche Titel „Revanche“ (Rache) etwas banal, da er denn Ball nicht dem Publikum zuspielt.

Der einzige Kritikpunkt, denn „Revanche“, das bis zum Jahresende im Komödienhaus läuft, ist ein zeitloser Renner, den man sich aus zahllosen Gründen nicht entgehen lassen sollte: Erfolgsautor, fabelhafte Story, brillante Dialoge, subtile Inszenierung (Marcus Everding) und souveräne Darsteller (Nils Brück, Lucas Janson, Oliver Kainz), ergeben ein spannungsgeladenes Ganzes, dem Nils Brück in der Rolle des Andrew Wyke darstellerisch die Krone aufsetzt.

„Sie wollen also meine Frau heiraten“, fragt Wyke den Kontrahenten. „Mit Ihrer Einwilligung natürlich“, so höflich und korrekt — very british eben —verläuft die Konversation, als der erfolgreiche Schriftsteller den Geliebten seiner Frau Marguerite, Milo Tindle, zur Cocktailstunde in seinem alten Landhaus empfängt. Interessiert befragt Andrew seinen Nachfolger, von Beruf Frisör, aktuell in der Touristik-Branche tätig, über seinen Lebensstandard und stellt fest, dass er denkbar knapp bei Kasse ist. Der gehörnte Ehemann versichert, gar nicht erbost zu sein, da er seine Gattin selbst habe loswerden wollen; sie sei extravagant und ruinös. Eigentlich sei er froh, wenn Milo sie „übernehmen“ wolle, andererseits die Frage, ob es Marguerite zuzumuten ist, von Cartier zu Woolworth zu wechseln?

Milo werde für seine Neu-Eroberung alles Geld der Welt brauchen. Wyke offeriert eine bestechende Lösung: Milo solle einfach bei ihm einbrechen und wertvolle Juwelen stehlen. Damit sei allen gedient — die Versicherungssumme für ihn, die Frau für Milo und der Luxus für sie. Im Übrigen wisse er als Autor von Kriminalromanen, wie man falsche Fährten legt und die Polizei an der Nase herumführt. Nach anfänglichem Zögern lässt sich Milo darauf ein. Eine überaus gewitzte Parodie auf den englischen Kriminalroman. Regisseur Everding inszeniert sie als elegant-pointierten Thriller. Vor einer großen Bücherwand agiert Brück als aufgedrehter Wyke, mal herablassend, mal aufmüpfig und kumpelhaft, dann wie besoffen von seinem eigenen genialen Plan. Bürgerliche Belesenheit gibt Rückhalt, versteckte Fächer und Türen lassen unerwartete Spielzüge zu, das Ambiente symbolisiert Status, lässt Abgründe erahnen (Ausstattung: Kathrin Younes).

Wyke nutzt den Heimvorteil, doch im Laufe der hitzigen Wortgefechte wächst Lucas Janson in der Figur des Tindle zum Sportsmann auf Augenhöhe. Ein rasantes Katz- und Maus-Spiel liefern sich die Gegenspieler. Was zunächst nach einer Win-Win-Situation aussah, nimmt Fahrt auf, eskaliert, kippt — und mündet in einem mörderischen Showdown. Atemraubend, wie das Duell den Grenzbereich zwischen intellektuellem Spiel und tödlichem Ernst austastet!

„Sleuth“ wurde 1969 in London uraufgeführt, 1971 erhielt Shaffer den Edgar Award für das beste Theaterstück, 1972 schrieb er das Drehbuch zum gleichnamigen, ebenfalls erfolgreichen Film mit Michael Cane und Laurence Olivier. Das Stück wurde in 14 Sprachen übersetzt. Anthony Shaffer, der Zwillingsbruder des Dramatikers Peter Shaffer, wurde in Folge vielfach als Drehbuchautor engagiert, unter anderen von Hitchcock 1972 für „Frenzy“. Ebenso schrieb er die Drehbücher zu den Agatha Christie-Klassikern „Mord im Orient-Express“ (1974), „Tod auf dem Nil“ (1978) und „Das Böse unter der Sonne“ (1982).

