Ein „Irishman“ in Franken

Rea Garvey geht im Jahr 2021 mit neuem Album auf Arena Tour. Arena-Tour. Er wird 21 Konzerte von Ende April bis Ende November spielen. Im Mittelpunkt steht dabei sein fünftes Studioalbum „Hy Brasil“ mit der Hitsingle ‘Talk To Your Body’. Am 7. November gastiert er mit seiner Band um 20 Uhr in der Würzburger S. Oliver Arena.

Mehr als 250 000 Fans hatten Rea Garvey im Herbst 2018 und im Sommer 2019 in ausverkauften Arenen und Open Air erlebt. Die sogenannte „Neon Tour“ begeisterte das Publikum mit einem vielfältigen, packenden Song-Kanon.

„Hy Brasil“ ist eine Referenz an jene mystische irische Insel, die der Sage nach nur alle sieben Jahre für einen Tag aus dem Atlantik auftaucht. Auf den neuen Zyklus des Singer/Songwriters mussten die Fans nur zwei Jahre warten, seit ‘Neon’ mit Gold ausgezeichnet wurde sowie auch die Singles ‘Is It Love?‘ und „Kiss Me“ vergoldet wurden. Sämtliche Soloalben erreichten Top-Drei-Platzierungen und verkauften sich millionenfach.

Rea Garvey hat immer wieder Herausforderungen gesucht und gefunden. Ob bei der Zusammenarbeit mit Interpreten wie Nelly Furtado, Apocalyptica, Amy Macdonald, ATB und Paul van Dyk oder als echter Entertainer bei Alive & Swinging und jüngst Christmas Chaos. Den diversen Staffeln von „The Voice of Germany“ und „The Masked Singer“ verlieh er als Stammcoach Glaubwürdigkeit. Mit seiner neuen digitalen Musik Show „The Yellow-JacketSession“ auf seinem YouTube-Kanal zeigte Rea Garvey erneut, dass er mehr denn je ein Gespür für aktuelle Entwicklungen hat.

Die „Hy Brasil“- Tour wird einmal mehr das gesamte Spektrum des „Irishman in Berlin“ aufzeigen, mit allen Hits .

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020