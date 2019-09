„Das war mehr als magisch“

Buntheit und Diversität bilden auch im fünften Studioalbum von Café del Mundo den Kern des Werks “Famous Tracks“. Nichts wäre passender, als dieses Album in dem “Love & Peace-Studio“, den Abbey Road Studios, London, zu produzieren – ganz im Geist der 68er.

Im Frühjahr 2019 spielten Deutschlands angesagteste Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian, bekannt als Café del Mundo, ihre erste UK-Club-Tour und sich dabei unmittelbar in die Herzen der Briten. Die Konzerte führten die beiden nach Sheffield, der Geburtsstadt vieler berühmter Pop- und Rock Stars, nach Leeds und in die Musikhochburgen Bristol und Cambridge – Highlight: eine Einladung in den legendären Ronnie Scott’s Jazz Club, London.

Mit schillernden Eindrücken angefüllt setzten sich Jan Pascal und Alexander Kilian am achten Tag ihrer Tour vor die Mikrofone der Abbey Road Studios, jenes magischen Ortes, der die Aura großartiger Künstler in jedem Backstein birgt, Yehudi Menuhin sogar noch vor den Beatles. Entstanden ist eine direkte Momentaufnahme berühmter Größen, wie Manuel DeFalla, Chick Corea, Enrique Granadas, Al Di Meola und Paco de Lucia – eine Aufnahme mit der Unmittelbarkeit eines Live-Konzerts im Weltklasse-Klanggewand des heute technisch Möglichen (High-Resolution, 96khz).

Ihrer Liebeserklärung an diese musikalischen Monumente setzen Café del Mundo wie selbstverständlich eigene Klänge und Kompositionen gegenüber. Zwei virtuose Individualisten auf ihrer bislang größten Reise.

„Orte von Weltruhm ziehen uns magisch an“, sagt Jan Pascal von Café del Mundo. „Sie sind gehüllt in eine Aura des Mystischen und der Bedeutung. Wir treten ein und werden verwandelt.“

„So verhält es sich auch in der Musik“, sagt Alexander Kilian von Café del Mundo. „Die Gegenwart großer Kunst und Musik verändert uns, macht uns das Wesentliche spürbar. Dieses Album in den legendären Abbey Road Studios aufzunehmen und fertigzustellen war mehr als magisch.“ „Café del Mundo überraschen uns immer wieder mit neuen spannenden Ideen. Dieses Mal entstand nach einer UK-Tour und den spontanen Aufnahmen im Traumstudio vieler Musiker ein weiteres Highlight“, sagt Michèle Claveau von GLM Music, München.

„Famous Tracks“ wird am 20. September bei GLM Music als CD und Vinyl erscheinen.

