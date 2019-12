Brassband sorgt für schweißtreibende Stunden

Während draußen die ersten Schneeflocken vom Himmel tanzen, steppt in der Posthalle der Bär. „Moop Mama“ machen auf ihrer „Ich-Tour“, Teil II, Station in Würzburg.

Bereits der Support-Act „Bruckner“, die Brüder Matti und Jakob Bruckner aus Regensburg, heizen dem Publikum mit ihrer mitreißenden und eingängigen Musik ordentlich ein, doch es soll an diesem Abend noch heißer werden.

Um 21 Uhr betreten „Moop Mama“ die Bühne. Die zehnköpfige Brassband aus München zieht das Publikum sofort in ihren Bann, und was dann folgt, sind zwei schweißtreibende Stunden für Band und Publikum.

Die Musiker spielen eine gelungene und bunte Mischung aus Songs ihrer bisherigen Alben mit Schwerpunkt auf ihrem vierten Studioalbum „Ich“, das 2018 erschienen ist. Dem Ruf, eine ganz besondere Live-Band zu sein, werden „Moop Mama“ auch bei dem Konzert in Würzburg wieder einmal absolut gerecht.

Praktisch ohne Unterbrechung springt zwischen Sänger Keno Langbein und dem Publikum der Funke über. Unter den 850 Fans gibt es keinen mehr, der nicht begeistert mitklatscht, singt oder tanzt.

Und selbst die ruhigeren Lieder werden freudig mitgesungen. Den Refrain von „Nüchtern“ singt das Publikum nach dem Ende des Liedes einfach solange weiter, bis Sänger Langbein beeindruckt und mit einem breiten Grinsen im Gesicht sagt: „Der Song gehört jetzt euch!“ Man spürt die besondere Verbindung zwischen „Moop Mama“ und den Fans, und so ist es kein Wunder, dass es sich die Band an diesem Abend nicht nehmen lässt, in direkten Kontakt zum Publikum zu treten.

Die komplette Band macht sich auf, um mitsamt ihrer Instrumente und für zwei Lieder durch den Zuschauerraum zu ziehen. Noch einmal steigert sich die ohnehin schon großartige Stimmung in der aufgeheizten Posthalle.

Zwei Stunden begeistert „Moop Mama“ mit einer wirklich tollen Show. Der Sound, die Songtexte, die Soli der einzelnen, absolut großartigen Musiker und die simplen, aber beeindruckenden Tanzchoreografien der zehn Jungs hinterlassen einen wirklich bleibenden Eindruck.

