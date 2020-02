„Amore“ auf Wienerisch kommt gut an

Eines kann man Marco Michael Wanda wirklich nicht absprechen, und das ist sein, das weibliche Publikum betörender Sexappeal. Trotz verbeulter Hose, speckiger Lederjacke und schon manch fehlendem Haar auf dem Kopf, begeistert der Frontmann von „Wanda“ mit whiskeyrauer Stimme und einem gekonnten Hüftschwung.

Auch in Würzburg sieht man so manch verzückten weiblichen Fan, als die fünf Wiener am Dienstag in der Posthalle die Bühne betreten. Es ist der Auftakt zu „Wandas“ aktueller Tour „Ciao!“.

Den Anfang macht die Band an diesem Abend mit dem Song „Bussi Baby“ aus dem Jahr 2015, und bereits da zeichnet sich ab, dass dieses Konzert ein großer Spaß für Musiker und Fans werden wird. Von der ersten Minute an nimmt die Band das Publikum gefangen, und dieses singt laut und begeistert mit, hüpft und tanzt zur Musik.

Immer mal wieder wirft Marco Michael Wanda Bierdosen in die Menge. Eine soll doch bitte bis ganz nach hinten ins Publikum gelangen. Die Leute geben die Dose tatsächlich weiter, und „Wanda“ kommentiert die Aktion lächelnd mit den Worten „Seht´s, das ist Amore“.

Amore, das Wort, das sich wie ein roter Faden durch das Schaffen von „Wanda“ zieht und auch ihrem ersten Album aus dem Jahr 2014 seinen Namen gab. Gehuldigt wird dem Begriff in dem Song „Bologna“, bei dem auch in der Posthalle wirklich niemand mehr stillsteht. Textsicher scheint hier jedenfalls jeder.

Was absolut begeistert bei diesem Konzert, ist die Setlist. „Wanda“, die im September letzten Jahres ihr neuestes Album „Ciao!“ veröffentlicht haben, spielen die besten Songs aus allen ihrer vier bereits erschienenen Alben. Lieder wie „Columbo“, „Lascia mi fare“, „1,2,3,4“ und „0043“ und der durch diese Songs entstehende Wechsel zwischen unbändiger Lebensfreude und Melancholie sorgen für eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Stimmung in der Posthalle ist riesig.

Und auch die Musiker scheinen von dem Würzburger Publikum begeistert. Marco Michael Wanda verteilt Luftküsse, wirft sich ungehemmt auf die Hände der Fans und lässt sich durch die Halle tragen. Die Sangesleistung und Feierfreude der Fans kommentiert er mit den Worten „Ihr seid´s der Wahnsinn, Schatzi“. Nach gut zwei Stunden musikalischer Schwerstarbeit samt Zugabe verlässt die Band verschwitzt und mit einem breiten Lächeln im Gesicht die Bühne. Auch unter den rund 2000 begeisterten Fans wischt sich so mancher die Schweißtropfen von der Stirn, bevor es ein bisschen zufriedener nach Hause geht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020