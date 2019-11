10cc sind in Heilbronn zu erleben

Seit über einem halben Jahrhundert ist 10cc unermüdlich auf den Bühnen der Welt unterwegs. Mit ihrer Mischung aus Pop-Rock, Artrock und Rock weisen die Herren eine stilistische Vielfalt auf, die zu zahlreichen Welthits führte. Vor allem der Song „Dreadlock Holiday“, aber auch weitere Hits wie „I’m Not in Love“ oder „Rubber Bullets“ machten die englische Formation international bekannt. Am Montag, 4. Mai, kommen 10cc um 20 Uhr auch nach Heilbronn in die Harmonie. „I’m Not In Love“, „Dreadlock Holidays“, „The Things We Do For Love“ – nicht nur diese drei im Radio bis heute immer wieder zu hörenden Welthits werden auf der Tour von zu hören sein. Karten gibt es in den Kundenforen der FN. Bild: Agentur

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019