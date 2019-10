Zweite Mannschaft kommt über ein Remis nicht hinaus

Herren Kreisliga A Gruppe 2

VfB Bad Mergentheim II – TSV Rossfeld IV 8:8

Bad Mergentheim II: Michael Mayer, Martin Kraft, Herwig Wegner, David Englert, Miroslaw Mlotek, Ahmad Almostafa.

Die Eingangsdoppel brachten eine 2:1 Führung für Bad Mergentheim II. Mayer/Englert und Mlotek/Almostafa gewannen ihre Spiele, Kraft/Wegner verloren in vier Sätzen. Bei den Einzeln ließ Mayer zunächst den 2:2-Ausgleich zu, doch Kraft kämpfte seinen Gegner in drei Sätzen nieder. Im mittleren Paarkreuz gab es wiederum eine Punkteteilung. Wegner verlor in vier Sätzen und Englert konnte sich im fünften Satz in der Verlängerung durchsetzen. Ebenfalls Punkteteilung war das Resultat der Spiele im hinteren Paarkreuz. Mlotek verlor, Almostafa gewann sicher in drei Sätzen. Der Zwischenstand nach dem ersten Durchgang lautete also 5:4 für Bad Mergentheim. Weiter ging es mit Punkteteilung im vorderen und mittleren Paarkreuz. Mayer konnte punkten, Kraft musste sich klar geschlagen geben. Wegner ließ nun den 6:6-Ausgleich zu, Englert brachte die Kurstädter mit seinem zweiten gewonnen Einzel wieder in Führung. Die baute Mlotek auf 8:6 aus und sicherte somit schon mal ein Unentschieden. Die Niederlage von Almostafa brachte Rossfeld aber wieder heran. Im Schlussdoppel hatten die Bad Mergentheimer Mayer/Englert in vier spannenden Sätzen das Nachsehen und somit erkämpfte sich Rossfeld das 8:8-Unentschieden.

Herren Kreisliga B Gr. 2

VfB Bad Mergentheim III – TSV Dörzbach II 9:1

Bad Mergentheim III: Ahmad Almostafa, Davood Karkhi, Lukas Wegner, Heiko Werner, Alexander Knorr, Roberto Müller.

Die Doppelpaarungen Karkhi/Knorr, Almostafa/Werner und Wegner/Müller holten die ersten drei Punkte. Almostafa, Karkhi, Wegner, Werner und Knorr bauten Vorsprung auf 8:0 aus. Müller ließ den Ehrenpunkt für die Gäste zu. Almostafa setzte den entscheidenden neunten Punkt.

Die nächsten Spiele

Donnerstag, 17. Oktober, 20 Uhr: VfB Bad Mergentheim Senioren - TSV Ilshofen (Turnhalle Stadtgarten). – Samstag, 19. Oktober, 18.30 Uhr: SpVgg Gröningen-Satteldorf – VfB Bad Mergentheim I. – Samstag, 19. Oktober, 18 Uhr: SV Morsbach - VfB Bad Mergentheim II. bö

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019