Zwei Vereine müssen sogar gleich zweimal ran

An diesem Spieltag der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen sind alle zehn Teams im Einsatz, deren zwei müssen gleich zweimal an den Platten in Erscheinung treten.

In den Partien SV Niklashausen II – SV Seckach, TSV Assamstadt – SG Höpfingen/Walldürn, ETSV Lauda – SV Dertingen und TSV Assamstadt – SV Seckach geht es um Meisterschaft und/oder um Platz zwei, der für die Teilnahme an den Relegationsspielen zur Bezirksliga berechtigt.

Die Spiele SG Dörlesberg/Nassig – TSV Tauberbischofsheim II sowie TSV Neunstetten – TSV Oberwittstadt sehen den Kampf um den Klassenerhalt im Mittelpunkt.

SG Dörlesberg/Nassig – TSV Tauberbischofsheim II (Donnerstag, 12. März, 20 Uhr). Die SG Dörlesberg/Nassig (11:19) spielt am heutigen Donnerstag gegen Schlusslicht TSV Tauberbischofsheim II 2:28). Die gastgebende SG hat nur noch theoretische Zweifel am Erhalt der Spielklasse, die Gäste müssen nun punkten, um die letzte Chance wahren zu können. Die SG geht als Favorit in die Begegnung.

SV Niklashausen II – SV Seckach (Freitag, 13. März, 20 Uhr). Der SV Niklashausen II (21:9), der letzthin mit einem Unentschieden gegen Spitzenreiter TSV Assamstadt aufhorchen ließ, hat den Tabellennachbarn SV Seckach (18:10) zu Gast, der in den letzten vier Begegnungen volle Punktzahl holte. Beide Teams haben noch Aussichten auf Relegationsrang zwei, die Gastgeber angesichts des Restprogramms etwas größere.

TSV Assamstadt – SG Höpfingen/Walldürn (Freitag, 13. März, 20 Uhr). Das Spitzenspiel des Spieltages steigt beim Aufstiegsfavoriten TSV Assamstadt (26:2), der gegen die SG Höpfingen/Walldürn (23:7) antritt. Die Gäste liegen punktgleich mit dem Tabellenzweiten ETSV Lauda und wollen im Kampf um den Relegationsrang zwei keine Einbußen erleiden. In der Favoritenrolle allerdings befinden sich die Gastgeber, die in der kompletten bisherigen Saison noch keine großen Schwächen zeigten.

ETSV Lauda – SV Dertingen (Freitag, 13. März, 20 Uhr). Der Tabellenzweite ETSV Lauda (23:7) strebt gegen den SV Dertingen (13:17) an, seine in der Rückrunde blütenweiße Punkteweste zu erhalten. Die Gäste haben mit dem direkten Abstieg auch theoretisch nichts mehr zu tun. Die Gastgeber könnten, einen eigenen Erfolg vorausgesetzt, die Ausgangslage im Kampf um Rang zwei stark verbessern, sofern die momentan punktgleiche SG Höpfingen/Walldürn zeitlich parallel beim Tabellenführer Federn lässt.

TSV Assamstadt – SV Seckach (Samstag, 14. März, 17 Uhr). Die Partie TSV Assamstadt (26:2) gegen SV Seckach (18:10) ist für beide Teams die jeweils zweite des Wochenendes. Unabhängig vom Ausgang der Begegnungen vom Vortag, sind die Gastgeber in dieser Auseinandersetzung Favorit. Einen Sieg am Freitag vorausgesetzt könnten die Assamstädter am Samstag sogar die Meisterschaft perfekt machen. Vielleicht jedoch haben die Seckacher einen Lauf und greifen ins Geschehen um Platz zwei ein.

TSV Neunstetten – TSV Oberwittstadt (Samstag, 14. März, 19 Uhr). In dem Lokalderby zwischen dem Tabellenneunten TSV Neunstetten (4:22) und dem Tabellenachten TSV Oberwittstadt (5:25) geht es um Abstiegsplatz oder Relegationsrang, für sportliche Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. Das Restprogramm sieht für die Gastgeber etwas günstiger aus, weshalb die Gäste im Prinzip punkten müssen, um beim Rennen um den Klassenerhalt am Ball zu bleiben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020