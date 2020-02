Zwei Teams an der Schnittstelle

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren kommt es am Wochenende zu zwei Begegnungen. Beteiligt sind mit dem FC Külsheim II und dem TV Hardheim jene beiden Teams an der Schnittstelle zwi-schen Abstieg und Relegationsplatz. Der Papierform nach sind beide Außenseiter ihrer Partien, die Külsheimer beim BJC Buchen II, die Hardheimer gegen die Spvgg. Hainstadt.

BJC Buchen II – FC Külsheim II (Samstag, 29. Februar, 18 Uhr). Der BJC Buchen II (13:15) trifft auf den FC Külsheim II (6:22) und damit ein Team aus dem gesicherten Mittelfeld auf eines, das momentan auf dem Relegationsplatz nach unten steht. Sollten die Gastgeber in stärkster Aufstellung antreten können, so gelten sie als Favorit der Partie.

TV Hardheim – Spvgg. Hainstadt (Sonntag, 1. März, 11 Uhr). Der TV Hardheim (4:22) empfängt in seinem letzten Heimspiel in dieser Saison die Spvgg. Hainstadt (17:9). Die Hardheimer haben im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin den Relegationsplatz im Visier, müssten dazu aber auch entsprechende Punkte einfahren. Ob die Hainstadter für dieses Vorhaben der richtige Gegner sind, erscheint zumindest zweifelhaft, hat die Spvgg. doch zuletzt einen klaren Sieg über den TTC Schefflenz einfahren können. hpw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020