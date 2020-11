Zumindest Einfachrunde

Das Entscheidungsgremium des Badischen Tischtennis-Verbandes (BTTV) hat auf Grund der momentanen Situation beschlossen, dass die Unterbrechung des Spielbetriebes für Mannschaftskämpfe bis zum 30. November verlängert wird.

Der BTTV plant, die fehlenden Spiele der Vorrunde in der zweiten „Halbzeit“ der Saison auszutragen, damit am Ende der Saison eine „Einfachrunde“, in der jede

...